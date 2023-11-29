النائبة ميرال الهريدى: الفلسطينيون يعانون ويلات اعتداءات الاحتلال الغاشم والعالم يكتفى بالمشاهدة

قالت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الشعب الفلسطيني عانى طويلًا ويلات اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على أرضه واغتصابه لحقوقه، وقدم روحه فداءً لوطنه ودفاعًا عنه، وتكبد الخسائر البشرية والمادية على مدار ما يقرب من 80 عامًا، في ظل صمت متخاذل من المجتمع الدولي الذي يكتفي بالمشاهدة دون أي تحرك، وكذلك صم وبكم وعمى من المنظمات التي تتحدث باسم حقوق الإنسان، وكأن هذا الشعب ليست له علاقة بالإنسانية لا من قريب أو من بعيد.

وأكدت "الهريدي" فى تصريح خاص بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن الكيان الصهيوني يتعمد اختراق القوانين الإنسانية الدولية وانتهاك القوانين الدولية أمام مرأى ومسمع الجميع، إذ يقف العالم مكتوف الأيدي تجاه هذه الجرائم دون ردع حاسم، لوقف نزيف الدماء المستمر في الأراضي الفلسطينية.



ونددت بجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي لم تسلم منها حتى المستشفيات والمدارس والأطفال والمواطنين العُزل، ومحاولة تهجيرهم قسريًا من موطنهم واختطافه منهم، ما يعني الاعتداء على حقوق الغير اعتداءً غاشمًا، وهو ما يرفضه الجميع، وترفضه الأعراف والقوانين الدولية.

وأكدت "الهريدي" أن مصر لم ولن تسمح بالاعتداء على أراضيها، أو محاولة المساس بحدودها، تحت أي ظرف أو مسمى أو دعوى، لافتة إلى أن مجرد التلويح من قريب أو من بعيد بأي صورة من الصور بمحاولة اللجوء أو المساس بالحدود المصري هي محاولة للمساس بالأمن القومي ولم ولن تتهاون فيه مصر شعبَا وقيادة، منوهة بأن هذه المقترحات تعني تصفية القضية الفلسطينية، ومصر قالت كلمتها على لسان رئيسها وأعلنت عن موقفها برفضها لمحاولات تصفية القضية بأي شكل من الأشكال.