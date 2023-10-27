النائبة ميرال الهريدي: التدخل الإسرائيلي البري في غزة جريمة حرب جديدة ضد الشعب الفلسطيني

أدانت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، التدخل البرى الإسرائيلي البري على قطاع غزة، مؤكدا أنه سيسفر عن نزيف جديد من الضحايا الأبرياء في المنازل والمستشفيات.

وقالت إن الانتقام الغاشم الذي تقوم به سلطات الاحتلال بحملات إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني أصبح أمرا مستحيلا ولا يجوز استمرار هذه الأوضاع بهذه الطريقة الوحشية والهمجية واللانسانية التي تستهدف ترويع الأطفال والنساء في ظل صمت المجتمع الدولي الذي يشكل يوما بعد يوما موقفه تجاه دعم الاحتلال وعدم تجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكدت ميرال الهريدي، في بيان لها، أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، جريمة حرب متجددة تحدث في حق الشعب الفلسطيني، ولا بد من تدخل دولي عاجل وفتح محاكمة عاجلة لإسرائيل على كم الجرائم التي ارتكبت في فترة وجيزة، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تمارس أبشع الجرائم اللانسانية في حق الفلسطينيين، بما يتنافى مع الأديان والأخلاق والقوانين الدولية التي طالما تؤكد على إعلاء قيم السلام والمحبة والتآخي.

ولفتت أن جهود الدولة المصرية ستظل مستمرة ومثمرة في التوصل إلى حلول لتهدئة الأوضاع المتصاعدة ذو التأثير على استقرار المنطقة باكملها، وتكثيف الاتصالات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وتكوين حشد دولي لإنقاذ الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم المرتكبة كل لحظة في حق الأبرياء العزل، بجانب المطالبة بتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة هناك.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضرب يوما بعد يوم بالقوانين الدولية والأعراف والمقررات الشرعية عرض الحائط معلنة نيتها لإبادة أكثر من ٢ مليون مواطن فلسطيني وتصفية القضية.