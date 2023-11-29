وزير الخارجية الفلسطينى يُشيد بجهود مصر وقطر فى التوصل للهدنة

خلال كلمته بمجلس الأمن..

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مساء اليوم الأربعاء، إنه يجب السماح لسكان غزة بالعودة إلى ديارهم.

وأضاف “المالكي” خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن قبل قليل، أنه يجب تقديم الاحتياجات الضرورية لسكان قطاع غزة دون قيد أو شرط.

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن إطلاق سراح المحتجزين ومنع التصعيد الإقليمي لن يتحقق دون وقف الحرب في غزة.

المالكى: المجازر فى غزة يجب أن تنتهى

وأوضح “المالكي” أن الهدنة الجارية يجب أن تتحول إلى وقف لإطلاق النار، مشددًا على أن المجازر في غزة يجب أن تنتهى.

وأعرب عن شكره لكل من مصر وقطر على الجهود التي أدت إلى الهدنة.

كما شدد وزير الخارجية الفلسطيني على أن الحصار المفروض على غزة يجب أن ينتهي.

وأوضح المالكي أن الضفة الغربية المحتلة، تشهد أيضا تصعيدا كبيرا من قبل إسرائيل.

تأتي جلسة مجلس الأمن اليوم، برئاسة وزير الخارجية الصيني بشأن التطورات في قطاع غزة.

جوتيريش: أكثر من 14 ألف شخص قتلوا فى غزة منذ بداية العدوان

وسبق، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الأربعاء، إن أكثر من 14 ألف شخص قتلوا في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

وأضاف جوتيريش خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في هذه الأثناء، أنه في أسابيع استشهد عدد من الأطفال بغزة أكثر من أي نزاع من أي طرف منذ عينت أمينا عاما.

وأشار المسئول الأممى إلى أن استخدام الأسلحة المدمرة في المناطق المأهولة أثر بشكل كبير على المدنيين.

وتابع جوتيريش: "من الواضح أننا شهدنا انتهاكات خطيرة فـ80% من سكان غزة طردوا من منازلهم ويتم الدفع بهم نحو الجنوب".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على حرمة مقار الأمم المتحدة وهي اليوم تحمي أكثر من مليون مدني يبحثون عن الأمان، لافتا إلى أنه منذ بداية العدوان قتل 111 عضوا من أسرة الأمم المتحدة في غزة وهذه أكبر خسارة لمنظمتنا في تاريخها".