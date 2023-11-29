الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الوضع خطير".. أشتية يُطالب "أطباء بلا حدود" بفضح جرائم الاحتلال في غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الأربعاء، مع رئيس منظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو، تعزيز تقديم الرعاية والخدمات الصحية في ظل العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأكد “أشتية” أن الوضع في قطاع غزة خطير جدا، والمقلق هو عدد الإصابات الكبير في ظل صعوبة تقديم الرعاية والخدمات الصحية لهم، وخروج العديد من المشافي عن العمل وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود ونقص الإمدادات الطبية".

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مشاورات بين اللجنة الوزارية العربية الإسلامية ورئيس مجلس الأمن حول غزة

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية تنسيق الجهود مع وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية من أجل توفير خدمات الرعاية الصحية في كافة أنحاء قطاع غزة.

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حماس: مقتل 3 محتجزين إسرائيليين خلال قصف سابق للاحتلال على قطاع غزة

ودعا “أشتية” الأطباء حول العالم للخروج برسالة موحدة لكشف جرائم الاحتلال، والتضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان بشكل فوري ودائم.

قرب انتهاء الهدنة وتوقعات بالتمديد

ودخلت الهدنة الإنسانية ساعاتها الأخيرة، فيما تتجه أنظار العالم نحو قطاع غزة، وسط ترقب للإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى، وتوقعات بتمديد الهدنة.

وكشفت مصادر مطلعة عن إبلاغ "حماس" الوسطاء في مصر وقطر بموافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة لأربعة أيام إضافيين.

ومن المتوقع أن تطلق حماس وإسرائيل سراح المزيد من المحتجزين والأسرى يوم الأربعاء، وهو اليوم الأخير من الهدنة المطولة التي استمرت ستة أيام.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الذين تعتزم حماس إطلاق سراحهم.

وقالت تقارير، إن إسرائيل لن توافق على أي نقاش حول صفقة الرهائن الجديدة قبل التنفيذ الكامل للاتفاق الحالي وإطلاق سراح جميع النساء والأطفال المحتجزين كرهائن، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

رئيس الوزراء الفلسطيني اطباء بلا حدود العدوان الإسرائيلى الشعب الفلسطيني قطاع غزة الضفة الغربية

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