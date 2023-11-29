محافظ القاهرة يشهد انطلاق النسخة الثانية من المهرجان المصري للزيتون (صور)

تحت شعار " الزيتون.. عصر جديد"، افتتح اللواء خالدعبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الثانية من المهرجان المصري للزيتون الذي يقام هذا العام بحديقة الحرية في الزمالك ويستمر لـ 5 أيام.

حضر فعاليات الافتتاح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وممثلو وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الأجتماعي والتنمية المحلية والإستثمار.

وشهد المهرجان في ساعاته الأولي إقبال كبير من المواطنين، الذين حرصوا علي التسوق وشراء كل ما يلزمهم من منتجات الزيتون المختلفة، التي يقوم بعرضها أكثر من خمسون عارضًا بالمهرجان، وبأسعار تناسب جميع الطبقات الاجتماعية، وهو الأمر الذي اسعد جميع الزائرين، خاصة الناحية التنظيمية للمهرجان وسهولة حركة الدخول والخروج.

وقال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن مهرجان الزيتون هذا العام يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعات المحلية والصناعات القائمة عليها، ورفع الحصيلة الاستثمارية لها، مؤكدًا أن المهرجان يعد فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية فى مجال زراعة وصناعة الزيتون، ودعم منظومة التصنيع الغذائى، بالإضافة إلى جذب الزوار من مختلف المناطق والمحافظات المصرية، والدولية أيضًا للمشاركة والتعرف على إنتاج مصر من مختلف أنواع الزيتون، بجانب تبادل الخبرات فى هذا المجال، وبهدف لتنميته والنهوض به، وايضًا يعد فرصة جيدة للعاملين فى هذا المجال، للالتقاء واستعراض التجارب المتميزة به.

كما شارك في حفل الافتتاح، كل من اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم. حازم الأشمونى السكرتير العام، وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وعدد من قيادات المحافظة، ومدير مشروع ايادى مصر بوزارة التنمية المحلية، وممثلين عن مبادرة وزارة الشباب والرياضة، شباب يدير شباب.

ويقام داخل المهرجان معرضًا للمنتجات التقليدية والحرف اليدوية والتمور وعسل النحل بالتعاون مع محافظة القاهرة ومبادرة أيادى مصر التابعة لوزارة التنمية المحلية بمشاركة أكثر من 20 عارضًا.