الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صمود جنين: تعرف على مدينة الثقافة والحب والجمال في فلسطين

مدينة جنين
مدينة جنين

مدينة جنين إحدى مدن فلسطين، تقع في الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية، وتبعد المدينة مسافة 75 كم عن القدس من ناحية الشمال، وتطل على غور الأردن من ناحية الشرق، وتقع على السفح الشمالي لجبال نابلس على الجانب المطل على مرج بن عامر.

تعتبر جنين مدينة ذات أهمية تاريخية وثقافية كبيرة، وتشتهر المدينة بالعديد من المعالم السياحية والأثرية التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وترتبط مدينة جنين بالكثير من الأحداث التاريخية والسياسية التي شكلت مسار تاريخ فلسطين. 

ومن بين هذه الأحداث، اشتهرت جنين بمعركة الشهداء التي وقعت في عام 2002، حيث قامت قوات الاحتلال بشن هجوم على المدينة وقتل العديد من المدنيين والفلسطينيين المسلحين، وعلى الرغم من ذلك، فإن مدينة جنين لا تزال تضم العديد من المؤسسات التعليمية والثقافية والاجتماعية التي تعمل على تطوير المجتمع وتحقيق التقدم والازدهار. وتشتهر جنين بصناعاتها التقليدية مثل الخط العربي والحرف اليدوية والزراعة، كما أنها تضم عددًا من المطاعم والمقاهي التي تقدم المأكولات والحلويات التقليدية الشهيرة في المدينة.

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أهم ما يميز جنين 

تعتبر جنين مركزًا زراعيًا مهمًا، حيث تشتهر بزراعة الزيتون والحمضيات والخضروات، وتحتل المرتبة الثانية في إنتاج الزيتون في فلسطين، كما تضم جنين العديد من المعالم الأثرية والتاريخية، مثل قصر الشرفاء وقلعة جنين ومسجد السعدية ومسجد خان يونس، وتعتبر هذه المعالم من أهم المواقع السياحية في المدينة.

يوجد في جنين عدد من المؤسسات التعليمية المرموقة، مثل جامعة النجاح الوطنية وكلية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وتعتبر هذه المؤسسات من أكثر المؤسسات التعليمية التي تخرج خريجين مؤهلين لسوق العمل. 

كما تشتهر المدينة التراثية بحرف الخط العربي والفخار والحرف اليدوية، وتقام في المدينة مهرجانات سنوية تروّج للحرف التقليدية وتجذب الكثير من الزوار، وتضم جنين العديد من القرى الفلسطينية التقليدية، مثل قرية عرابة وقرية بير الباشا وقرية زبوبا، وتشتهر هذه القرى بالمناظر الطبيعية الخلابة والحرف التقليدية، كما يُعتبر مخيم جنين أحد أكبر المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو يعتبر مكانًا هامًا للتواصل مع اللاجئين الفلسطينيين وفهم قضيتهم وظروفهم.

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