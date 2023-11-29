نائب محافظ القاهرة تحث على بذل الجهود بمنظومة المتغيرات المكانية

عقدت جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لقاءً مع مسئولي ومهندسي منظومة المتغيرات المكانية بأحياء المنطقة الجنوبية، بحضور سارة ابراهيم مسؤول المتغيرات المكانية بالمنطقة الجنوبية لمتابعة الموقف التنفيذي والاجراءات الواجب اتخاذها للتصدى لمخالفات البناء والتعديات.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أثناء اللقاء أن منظومة المتغيرات المكانية تعتبر من أهم الوحدات التي تم انشاؤها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ علي الأرض الزراعية ورصد أية حالات تعد أوبناء مخالف علي أرض الواقع لسرعة إزالتها في المهد وانخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

أضافت أن منظومة المتغيرات المكانية، لها دور فعال في رصد حالات التعديات بالبناء المخالف عن طريق منظومة متكاملة مرتبطة برفع الإحداثيات الخاصة بالمواقع المخالفة التي تساعد الأجهزة التنفيذية بشكل كبير في تطبيق أحكام القانون حيال المخالفين وإزالة أي تعديات.

استمعت نائب المحافظ إلى عرض تفصيلي بأجمالي الحالات الواردة اسبوعيا للاحياء وكيفية التعامل معها والخاصة بالمنظومة حيث وجهت بضرورة عمل المعاينات لها على وجه السرعة واتخاذ كافة الإجراءات حيالها ورفعها على المنظومة بصورة فورية لاعداد التقارير الاسبوعية الخاصة بها منوه الى بذل الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية وتذليل المعوقات والتحديات التي قد تعوق الاعمال للتفاعل الجاد مع منظومة المتغيرات باعتبارها سلاح الدولة لمواجهة المتعدين على الأراضي عبـر "الأقمار الصناعية".

واستعرضت عبد المنعم موقف كل حي على حدة لعرض نسب الإنجاز للمتغيرات من حيث عرض إجمالى رصد المخالفات قبل وبعد تفعيل المنظومة مع تحديد المتبقى لإنجازها وشرح المعوقات التي قد تعترض الأعمال الى جانب توضيح الخطة الزمنية للانتهاء منها من خلال جدول زمني لابد من الالتزام به.

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