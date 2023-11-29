عميد ألسن عين شمس تفتتح فعاليات نموذج مُحاكاة للأمم المُتَّحِدَة للعام الثالث على التوالي

افتتحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات "نموذج محاكاة الأمم المتحدة"، الذي نظمة قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن نشاطًا طلابيًا على مدار يومي يومين تحت مسمى "نموذج مُحاكاة للأمم المُتَّحِدَة" (Modèle des NationsUnies) وذلك للعام الثالث على التوالي، برعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور رانيا عادل، القائم بعمل رئيس قسم اللغة الفرنسية.

وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن نماذج المحاكاة تمثل جزء أصيل من عملية التعليم التي أصبحت تشهد تطور كبير على مستوى التعليم في العالم؛ وتواكبها جامعة عين شمس بخطى ثابتة تستهدف تخطي مراحل التعليم الأكاديمي داخل قاعات المحاضرات لتصل الى مراحل معايشة الأعمال على أرض الواقع وتأهيل الطلاب قبل تخرجهم على الأعمال وتدريبهم على ممارستها قبل التخرج.

كما أكدت على أهمية العمل الجماعي بين طلاب كليات الجامعة ورفع الحواجز فيما بينهم؛ حيث دعت لتكثيف مشاركة الأنشطة الطلابية في الدوائر العلمية بين كليات الجامعة كنوع من تبادل الخبرات وتنمية مهارات الطلاب، وذلك من خلال استمرار تفعيل وتطوير الدوائر العلمية بين كليات الجامعة المتخصصة في اللغات من كليات الأداب والتربية والبنات لعقد نماذج محاكاة مشتركة بينهم باللغات الموجودة بكلية الألسن، بهدف صقل خبرات ومهارات خريجي أقسام اللغات في الجامعة من خلال تبادل الخبرات والمهارات بين الطلاب بإشراف مشترك من أساتذة اللغات في كليات قطاع العلوم الأنسانية المتخصصة في اللغات.

يَتَمَثَّل هذا النشاط في خَلْقِ إطارٍ رسمي لمناقَشَةِ القضايا الاجتماعِيَّة والبيئية التي تدور في عالِمِنا المُحِيطِ على طرازِ المُناقَشَاتِ الَّتِي تدور في قلب المُنَظَّمات والأجهزة التابِعَة للأمم المتحدة (الجمعِيَّة العامَّة،لجنة حقوق الطفل، الخ).

ومن جانبها أشارت أ.د.رانيا عادل، القائم بأعمال رئيس قسم اللغة الفرنسية أن كلية الألسن كان لها سبق احتضان هذه الفعالية وأنها فعالية تنظم من الطلاب ومن أجل الطلاب وتعمل على تثقيف الطلاب وإمدادهم بأدوات هامة تساعدهم في دخول سوق العمل.

شارك في الفاعلية ٩٢ طالب من قسم اللغة الفرنسية بنظاميه الفصلي والساعات المعتمدة علاوة على بعض الطلاب من كلية التجارة (الشعبة الفرنسية) وكلية الآداب (قسم اللغة الفرنسية) وكلية الحقوق (الشعبة الفرنسية) وقام الطالب بيير بهجت بأداء دور أمين عام الأمم المتحدة.

امتدت الفاعلية على مدار ٨ ساعات يومية في قاعة المؤتمرات،قاعة الترجمة الفورية وتناولت جلسات حوارية وأنشطة فنية.

خلال أيام المؤتمر، قام الطلاب المشاركون بتمثيل بلادٍ داخل هذه اللجان واجتهدوا أن ينقلوا وجهة نظر هذه الدول كسفراءٍ عنها في القضايا المطروحة. هدفت الفاعلية إلى تحقيق الأهداف كان منها تنمية مهارات التواصل والتفاوُض لدى الطلاب، تعزيز اللغة الفرنسية كتابَةً وقراءَةً، تنمية مهارات الإلقاء وتساعد على تمكين الفرد من أدوات الخطابة والقراءة الجهرية، تعريف الطلاب بالهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة مما ينصب في فهم نصوص الترجمة السياسية.

الجزء الخاص بالدوائر العلمية محتاج مراجعة لان الدوائر موجودة بالفعل لكنى اقترح ان تتفاعل فى هذا النشاط كنوع من تبادل الخبرات وتنمية لمهارات الطلاب