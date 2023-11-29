حرية التعبير" و"فن الواو" ضمن فعاليات أندية الأدب بأسيوط

شهدت المواقع الثقافية بفرع ثقافة أسيوط عددا من الفعاليات الأدبية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فقد نظمت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة، أمسية بعنوان "حرية العقيدة وحرية التعبير الأدبي"، ضمن نشاط نادي الأدب برئاسة الشاعر د.سيد سليم.

أدار الأمسية الشاعر أحمد الشافعي، استضاف خلالها كل من د. أسماء عبد الرحمن - أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب، والأديبين فراج فتح الله، وأحمد صالح.

فى كلمتها أوضحت أسماء عبد الرحمن مفهوم حرية التعبير، والتي تعني أن الكاتب لديه الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره خلال أعماله الأدبية، ويجب على المتلقي الاحترام الكامل لحرية الكاتب، من أجل تطوير الأدب في المجتمع العربي، فالأعمال الأدبية تحتمل التأويل ولا يليق أن نحكم عليها من منظور تأويلي واحد.

من جانبه أكد الأديب أحمد صالح، على ضرورة الموازنة بين حرية التعبير عن الرأي والبعد العقائدي، منددا بالاعتداءات التى تحدث تحت مسمى حرية التعبير.

وأضاف أنه لابد من وجود ضوابط تجعل حرية الفرد لا تتحول إلى تعدي على حريات الآخرين، حتى بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء ليؤكد على حرية التعبير.

وتحدث الأديب فراج فتح الله، عن الأعمال الأدبية التي منعت من النشر، مشيرًا إلى أن منع النشر أحيانا يمنح رواجا لأعمال قد لا تستحق، ويفضل إتاحة الفرصة للمبدع بالنشر وترك التقييم للمتلقي.

أعقب ذلك مناقشة ثرية لعدد من الأعمال الأدبية بحضور كل من د. كمال خليفة ود. جابر عبد الغفار، ونخبة من الشعراء والأدباء من أبرزهم الشاعر درويش الأسيوطي، والأديب محمود صلاح.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، نظم نادي أدب قصر ثقافة أبو تيج برئاسة الشاعر روماني يسري، أمسية شعرية بدأت بكلمة لمدير القصر أشار خلالها إلى أهمية مثل هذه اللقاءات الأدبية كونها الداعم الأول والرئيس للثقافة والتنوير ونشر الأدب بالمحافظة التي تحتضن مبدعي الأدب والفن، وتزخر بالكثير من الموهوبين.

ثم توالت الفقرات الأدبية، حيث قدم الشاعر محمد سعد بعض المربعات الشعرية أمتع بها الجمهور، وقدم الشاعر أحمد حسين مربعات فن الواو، تلاها عدد من القصائد الشعرية من الشعر الحلمنتيشي للشاعر محمود شوقي، إلى جانب مجموعة من القصائد في حب الوطن.

واختتمت الفعاليات بمناقشة عدد من القصص القصيرة تقديم الأديب أحمد راشد رئيس نادي القصة بأسيوط، بحضور نخبة من أدباء وشعراء محافظتي سوهاج وأسيوط منهم عبد الحافظ بخيت، وعصام همام، وبمشاركة متميزة لعدد من الشعراء الشباب.