الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عروض وفعاليات ثقافية بـ"قصور ثقافة" الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قدمت المواقع الثقافية بالإسماعيلية عددًا من الفعاليات الثقافية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن.

 

استضاف بيت ثقافة طفل القنطرة شرق مجموعة من تلاميذ مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، وتم تقسيم الأطفال إلى مجموعات وقامت أمينة المكتبة بديعة عبده بمشاركة الأطفال مجموعة من الأنشطة الثقافية مثل قراءة الكتاب والمعلومات العامة والأنشطة الفنية وتشكيل الصلصال والمكعبات، إضافة إلى الألعاب الرياضية ولعبة الكراسي المتحركة.

 

كما نظم قصر ثقافة الإسماعيلية عرضًا فنيًا لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، وبدأ العرض بافتتاحية الفرقة، تلاه حلوة يا إسماعيلية، دار الشدوف، وراك وراك، نوح الحمام، مذاهب سمسمية تراثية، ليه يا حمام المجموعة.

 

وشهد قصر ثقافة الإسماعيلية فعاليات متنوعة استمرارًا لاحتفالات عيد الطفولة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

 

أقيم الحفل بحضور طلاب كل من مدرسة أبوعياد الابتدائية، العنتبلي الابتدائية، ومدرسة الشهيد صلاح النجار الثانوية التجارية العسكرية، مدرسة كامل بدران، مدرسة الواصفية.

 

بدأت الفعاليات بورشة تعليم الرسم تدريب سهى عشرى، تضمن مجموعة متنوعة من الرسم منها علم مصر وفلسطين ومناظر طبيعية والأماكن السياحية مثل الأهرامات التي تعبّر عن الوحدة الوطنية باستخدام ألوان وخامات مختلفة، تلتها جولة تفقدية للتعرف على الأنشطة التي تقام بقصر ثقافة الإسماعيلية.

 

وتخلل الحفل المقام بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن، فقرات متنوعة للأطفال منها رسم على الوجه، وفقرة اكتشاف للمواهب لطلاب المدارس في الغناء والرسم والإنشاد الديني والتمثيل.

 

كما قام نادي السينما بعرض فيلم "كيرة والجن" وفيلم الكرتون المدبلچ "الفأر الطباخ".

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