مشروع القرن.. قراءة حول أهم إنجازات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

نجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مدار سنوات قليلة من إطلاقها، في تحقيق الكثير من الإنجازات والأهداف الاستراتيجية التي وضعتها لتنمية المجتمعات النائية وتوفير حياة آدمية لملايين المواطنين المصريين الأولى بالرعاية في أنحاء الجمهورية.

وقدمت مبادرة حياة كريمة الكثير من الخدمات لتحسين مستوى المعيشة والاستثمار فى البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعى، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية وصرف صحى، مياه شرب، رصف طرق، علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية مثل التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية في مصر وتستهدف تحسين حياة أكثر من نصف سكان الجمهورية، كما أنها تعتبر الأولى من نوعها التي تجتمع فيها 38 وزارة تعمل تحت مظلة مبادرة واحدة بالتنسيق التام بينها لرفع جودة الحياة للمواطن على جميع المستويات.

وحققت "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الكثير من المشروعات التنموية التى استهدفت القرى والنجوع من مشروعات الصرف الصحى وتوصيل المرافق من مياة وكهرباء وبناء المنازل والذي يعكس عزم الدولة بكل أجهزتها على التغيير الشامل لمستوى معيشة سكان هذه التجمعات التي عانت سابقًا من الحرمان وغياب الخدمات، إلى أن جاءت هذه المبادرات لتحمل مشاعل النور والتنمية وترسم خطوط الأمل في مستقبل مشرق لهذه التجمعات التي يقطنها حوالي 12.5 مليون مواطن مصري.

كما دعمت المبادرة الرئاسية الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من خلال توفير الخدمات الطبية ورفع كفاءة المبانى، بجانب جميع المشروعات التى غيرت شكل القرى وساهمت فى زيادة أعداد المستفيدين، من أجل الوصول إلى عملية التكامل فى التنمية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.

ونفذت المبادرة نحو 61 مجمعا خدميا، وأيضا 115 مجمعا لخدمة المواطنين، بحيث يضم كل مجمع مقرا للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى، ومكتب التموين والشهر العقارى، والسجل المدنى ومكتب بريد، ووحدة تضامن اجتماعى، ومركز تكنولوجى مصغر يعمل كمكتب لهذه الجهات.

أهم الإنجازات التي حققتها حياة كريمة:

1- تحسن مستوى معيشة المواطنين بـ 65 نقطة

2- تراجع معدل الفقر بنسبة كبيرة

3- تحسين مستوى الخدمات، فقد ارتفعت في عدد القرى التى يتوافر فيها وحدة صحية

4- زادت نسبة القرى التي يتوافر فيها خدمات الصرف الصحي بنسبة 100٪

5- ساهمت المشروعات فى زيادة نسبة القرى التى يتوافر فيها مدرسة إعدادي بنسبة95٪

6- ارتفعت نسبة القرى التي يتوافر فيها غاز طبيعي

7-ارتفعت نسبة القرى التى يتوافر فيها مراكز شباب بنسبة كبيرة.