60 مليون مستفيد.. "حياة كريمة" تبدأ رحلة إنجازات جديدة

60 مليون مواطن طالتهم إنجازات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، منذ أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في العام 2019، لتكون حجرًا أساسيًا في الجمهورية الجديدة التي تعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطنين في القرى والنجوع، لتحسين مستواهم المعيشي.

بعد ملايين المستفيدين في المحافظات الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية؛ أعلنت الحكومة عن رحلة جديدة من الإنجازات تستهدفها الحكومة في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، والتي تبدأ في النصف الأول من العام القادم 2024 ـ وفقما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

أولوية لقطاعي المياه والصرف الصحي

تمنح المرحلة الثانية أولوية لقطاعي المياه والصرف الصحي لما لهما من تأثير كبير على حياة المواطنين، حيث تأتي ضمن أهداف المبادرة الرئيسية المتضمنة تحسين جودة الحياة لسكان القرى، إلى جانب التنمية الشاملة للتجمعات الريفية وإتاحة الخدمات الأساسية في القطاعات المختلفة.

إنجازات كبيرة في المرحلة الأولى من حياة كريمة

ونجحت مبادرة حياة كريمة في الوصول إلى القرى والنجوع الأكثر فقرًا في مرحلتها الأولى، حيث حققت جهودًا كبيرة في الإطار الهادف لتحسين جودة الحياة لأهالي القرى والنجوع التي استهدفتها، وهو ما ساهم بشكل كبير في إحداث نقلة لحياة هؤلاء.

ندوات تثقيفية لرفع الوعي

كما استهدفت المبادرة الرئاسية البنية التحتية في هذه القرى، حيث توصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والرصف للشوارع بالقرى المستهدفة من جانب المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما نظمت مبادرة حياة كريمة ندوات ثقافية للمواطنين بالمناطق المستهدفة من أجل رفع الوعي لديهم.

ونظمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة قوافل طبية في القرى والنجوع، حيث وقعت الكشف المجاني على ملايين المواطنين، إضافة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية.