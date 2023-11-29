الشوط الأول.. طنطا يتقدم على شبين بهدف والقناة يتعادل مع أسوان

انتهى الشوط الأول من مباراة طنطا وجمهورية شبين المقامة بملعب طنطا في الأسبوع العاشر لمسابقة دوري المحترفين بتقدم فريق طنطا بهدف سجله محمد عاطف.

سيطر طنطا على مجريات اللعب معظم فترات الشوط الأول لكن الفرصة الأولى كانت للجمهورية شبين في الدقيقة الثامنة عندما حصل ستيفين أشلي على ركلة حرة خارج منطقة الجزاء من الجانب الأيمن تصدى لها أحمد موسى كابوريا وسدد الكرة فوق العارضة.

أول فرصة لطنطا كانت في الدقيقة 16 عندما قطع شهاب فتحي الكرة في منتصف ملعب الجمهورية شبين وسددها من خارج منطقة الجزاء وارتدت من القائم الأيمن .

في الدقيقة 22 سدد حسون محمد لاعب طنطا كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر ورد محمد نجاتي لاعب الجمهورية شبين بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مر بجوار القائم أيضا.

في الدقيقة 28 تصدى محمد عاطف لركلة ركنية ومرر الكرة باتجاه المرمى تخطت الجميع وأبعدها الحارس أحمد المحرات بعد أن تجاوزت خط المرمى ليتقدم طنطا بهدف .

وفي الإسماعيلية انتهى الشوط الأول من مباراة القناة وأسوان بالتعادل 1-1 وتقدم القناة بهدف سجله أحمد عبد الرازق في الدقيقة السادسة وتعادل أسوان في الدقيقة 16 عن طريق محمود صلاح

وانتهى الشوط الأول من مباراة بترول أسيوط ومكادي بالتعادل بدون أهداف.

وما زال الشوط الأول من السكة الحديد والنجوم مستمرا والسكة الحديد متقدم بهدف سجله باسم عادل من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة وقام الحكم بطرد زياد محمد لاعب النجوم وقد بد الشوط الأول متأخرا لرفض الحكم عبد الرحمن صالح بدء المباراة الا في وجود الأمن .

أيضا ما زال الشوط الأول لمباراة المقاصة وغزل المحلة مستمرا بعد أن رفض الحكم إسلام أبوشنب بدء المباراة الا في وجود سيارة إسعاف وما زال غزل المحلة متقدما بهدف سجله عبده يحيي في الدقيقة 33 .