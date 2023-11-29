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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل معارضة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات لـ25 ديسمبر

نسرين طافش
نسرين طافش

قررت محكمة جنوب الجيزة، تأجيل  نظر دعوى معارضة الفنانة نسرين طافش، على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، لجلسة 25 ديسمبر المقبل.

وشهدت الجلسة الماضية استكتاب الفنانة نسرين طافش، بمصلحة الطب الشرعي أمام خبراء التزييف والتزوير لإعداد تقرير فني بالاستكتاب والعرض على المحكمة.

وأصدرت بسوء نية شيكًا لصالح المجني عليها، وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتخلص واقعات الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليه من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدَّم دفاع المجني عليها سندًا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرًا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليه المبلغ ومذيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

محكمة جنوب الجيزة نظر دعوى الفنانة نسرين طافش مصلحة الطب الشرعي

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