تفاصيل انهيار منزل مكون من طابقين ببولاق أبو العلا

كشفت النيابة العامة بجنوب القاهرة عن تفاصيل التحقيقات في واقعة العقار المنهار في منطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

وأوضحت النيابة العامة، أنه تبين من المعاينة أن المبنى مكون من طابقين على مساحة 110 أمتار، ويقطنه 4 أسر، مضيفة أن الانهيار تم بشكل رأسي، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة 8 سنوات تم نقلها إلى مستشفى الهلال، وأن الإصابات تنوعت ما بين كسور في القدمين واختناق، وتم علاج 3 مصابين في مكان الحادث ولا يوجد وفيات جراء انهيار العقار.

كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا من قسم شرطة بولاق أبو العلا بانهيار كامل لعقار بدائرة القسم، ووجود مصابين.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود انهيار بعقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث، حيث تبين انهيار نصف المنزل بالكامل وتصدع الباقى منه.

وتم انتشال طفلة مصابة ونقلها إلى مستشفى الهلال لتلقى العلاج وجارى البحث عن آخرين وجارى عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.