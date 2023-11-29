الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل انهيار منزل مكون من طابقين ببولاق أبو العلا

جريدة الدستور

كشفت النيابة العامة بجنوب القاهرة عن تفاصيل التحقيقات في واقعة العقار المنهار في منطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

وأوضحت النيابة العامة، أنه تبين من المعاينة أن المبنى مكون من طابقين على مساحة 110 أمتار، ويقطنه 4 أسر، مضيفة أن الانهيار تم بشكل رأسي، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة 8 سنوات تم نقلها إلى مستشفى الهلال، وأن الإصابات تنوعت ما بين كسور في القدمين واختناق، وتم علاج 3 مصابين في مكان الحادث ولا يوجد وفيات جراء انهيار العقار.

كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا من قسم شرطة بولاق أبو العلا بانهيار كامل لعقار بدائرة القسم، ووجود مصابين.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود انهيار بعقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث، حيث تبين انهيار نصف المنزل بالكامل وتصدع الباقى منه.

وتم انتشال طفلة مصابة ونقلها إلى مستشفى الهلال لتلقى العلاج وجارى البحث عن آخرين وجارى عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

النيابة العامة جنوب القاهرة منطقة بولاق أبو العلا قسم شرطة بولاق أبو العلا مديرية امن القاهرة

مواد متعلقة

خادمة المقطم سرقت مشغولات ذهبية من شقة.. والنيابة تحيلها للمحاكمة

سحب كراسات ومواعيد.. رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023

لينك الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023

تحقيقات النيابة لكشف ملابسات العثور على جثة بالبساتين

"حقن مجهري و4 أطفال".. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها في محكمة الأسرة

فيديوهات مُخلة وقطع شرايين.. القصة الكاملة لتحريض إنجي حمادة على الفجور

التحقيق في العثور على جثة شاب في الشارع بالنزهة

«مراتى قالتلى صحبتها بتبتزها وهى بتكلم راجل».. زوج يروى مأساة عائلته مع الابتزاز الإلكترونى

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

حبس مسئول بهيئة عامة فى قضية رشوة بـ50 مليون جنيه

متحدث حكومة الاحتلال: جهزنا قائمة بـ50 أسيرًا فلسطينيًا للإفراج عنهم

الأهلى مهدد بفقدان الوصافة بعد التعادل مع سموحة.. والتعثر ليس الأول لكولر

لاعب ليفربول الشاب: محمد صلاح شخص رائع وهذا ما يميزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

خرق جديد للهدنة: زوارق الاحتلال تطلق النار صوب ساحل خان يونس