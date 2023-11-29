الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

موعد بدء تقديم ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة 2023 للذكور والإناث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يبحث العديد من راغبي التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة،  وخاصة خريجي دفعة 2023، من خريجى الحقوق والشريعة القانون والشرطة، ويتم ذلك على محرك البحث العالمي جوجل الذي يوضح لكثير من خريجي الكليات المحددة خطوات التقدم إلكترونيًا.

تقديم وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة 2023 

نجد أن مجلس الدولة سبق أن حدد عدد من القرارات أبرزها أنه عقب سحب الملفات من مقر مجلس الدولة يتم تقديمها بدءًا من 2 ديسمبر حتى 10 ديسمبر.

وذلك حتى يتم تحديد موعد اجتياز المقابلات الشخصية بالملابس المحدد عقب الالتزام بكافة الشروط.

شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

-مسموح للجنسين، للذكور والإناث.

-لا يقل التقدير عن جيد.

-عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عام.

-عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

-توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

-دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

موعد بدء التقدم بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

2 ديسمبر.. مجلس الدولة يستقبل ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

للذكور والإناث.. خطوات التقديم لوظيفة مندوب مساعد نيابة إدارية 2023 وضوابط التسجيل

اليوم آخر موعد للتسجيل الإلكترونى لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

الخطوات الكاملة لتقديم ملقات الوظيفة إلكترونيًا 

-يمكنك الدهول على موقع مجلس الدولة عن طريق الانترنت.

- عقب الدخول يمكنك استخدام كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بالمتقدم، والتى تم تسليمها مع الملف.

- يمكنك إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح، ومراجعتها جيدًا ثم الضغط على حفظ.

- عقب الحفظ يظهر رقم الطلب الإلكترونى الخاص باستمارة المتقدم.

-يمكنك طباعتها شاملة البيانات.

- يمكنك استكمال باقى البيانات يدويًا ومراجعتها والتأكد من صحتها 

-تصويرها كاملة أربع نسخ.

- بعد النسخ يتم التوقيع على الأصل وجميع النسخ توقيعًا حيًا بخط اليد.

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