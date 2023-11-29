الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

على معلول يقترب من الدروى القطرى بعد رفض بند نسبة المشاركة

علي معلول
علي معلول

ينتظر التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عرضا قطريا للرحيل عن القلعة الحمراء في ميركاتو الصيف المقبل. 

وقال مصدر مقرب من اللاعب إن معلول قد يرحل نهاية الموسم الحالي ولن يجدد عقده مع القلعة الحمراء والرحيل إلى أحد أندية الدوري القطري.

بند المشاركة عائق التجديد

وأكد المصدر أن اللاعب لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع الأهلي لتجديد تعاقده مع الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث رفض فكرة إضافة بند المشاركة بنسبة 75% من المباريات في الموسم الجديد لتفعيل موسم إضافي.

وأشار المصدر إلى أن معلول يشعر بالغضب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني بعدما وافق على تأجيل تجديد عقده مع الفريق لنهاية الموسم الجاري.

على معلول كولر الاهلى الدوري قطر

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