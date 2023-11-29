"ريجيم المياه".. هل هو خيار صحي لفقدان الوزن أم يسبب الوفاة؟

أثارت التصريحات الإعلامية للفنان محمد ممدوح، عن خضوعه لتجربة شرب المياه فقط لمدة 17 يوميًا دون تناول أي طعام لإنقاص وزنه، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، وتساءل البعض هل ريجيم المياه فقط له أضرار؟ ونتيجة لذلك ينشر "الدستور" المعلومات وأضرار ريجيم المياه والفئات التي يجب عليها تجنب اتباع ريجيم المياه.

ففي سعي الكثير من الأشخاص لتحقيق اللياقة البدنية وفقدان الوزن، يلجأ البعض إلى تجربة أنظمة غذائية مختلفة. ومن بين هذه الأنظمة، يبرز ريجيم المياه كأحد الخيارات المثيرة للاهتمام. ويعتمد ريجيم المياه على شرب السوائل فقط وامتناع تام عن تناول الطعام الصلب لفترة زمنية محددة.

ومع أن ريجيم المياه قد يبدو وسيلة سهلة وسريعة لفقدان الوزن، إلا أنه يثير العديد من التساؤلات حول آثاره على الصحة، ويعتبر هذا النوع من الرجيم متطرفًا وغير متوازن من الناحية الغذائية، وقد يكون له بعض الآثار السلبية على الصحة.

فوائد ريجيم المياه

يساهم ريجيم المياه في خفض ضغط الدم المرتفع، كما يساعد على استهلاك المزيد من الماء مع التقليل من الملح على خفض ضغط الدم المرتفع، كما يحفز الالتهام الذاتي للخلايا ويساعد على تفكيك الخلايا القديمة وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى مقاومة بعض الأمراض الخطيرة، مثل السرطان، والزهايمر.

كما يعمل ريجيم المياه على تحسن مستويات سكر في الدم، لأنه يساعد على تحسين قدرة الجسم على الاستجابة لهرموني الأنسولين واللبتين الضروريان لتنظيم مستويات السكر في الدم وتخزين الغذاء والشعور بالشبع، وتحسين إنتاج الكولاجين في الجلد والبشرة، ومقاومة الالتهابات المختلفة في الجسم.

أضرار ريجيم المياه

وقالت د.ريهام صفوت أن تجاهل تناول الأطعمة والاكتفاء بالسوائل فقط يمكن أن يؤدي إلى نقص حاد في العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان، مثل البروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن. قد يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن بشكل سريع، ولكنه قد يكون غير صحي وقد يؤثر على وظائف الجسم.

إضافة إلى ذلك، قد يعاني الشخص المتبع لريجيم المياه من آثار جانبية مثل الشعور بالدوار والإجهاد والصداع والتعب، نتيجة لعدم توفر الطاقة اللازمة للجسم، وقد يزداد خطر التعرض للإصابة بالتهابات المجاري البولية أو اضطرابات في وظائف الجهاز الهضمي أيضًا.

بشكل عام، يُنصح بأن يتم استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل اتباع أي نوع من أنواع الرجيم، بما في ذلك ريجيم المياه، ويجب أخذ الأمور المتعلقة بالصحة بعين الاعتبار والتأكد من توفير التغذية المتوازنة لجسمك.

وبسبب الإفراط في شرب المياه هناك سيدة أمريكية ثلاثينية وأم لطفلين تدعى "آشلي سمرز" استهلكت عدة زجاجات من الماء في فترة قصيرة، مما أدى إلى فقد الوعي وتم نقلها إلى المستشفى لكنها لم تستعيد الوعي.

ووفقًا لموقع Medical news today الطبي، أشار إلى أن الأبحاث التي أجريت على الفئران تشير إلى أن رجيم الماء قد يحمي من أمراض معينة، مثل مرض السكري، ولديه القدرة على تأخير الشيخوخة.

أشخاص يجب عليها تجنب اتباع ريجيم المياه

أوضح د.أحمد إسماعيل، استشاري التغذية العلاجية للحالات الحرجة، أن اتباع صيام المياه (ريجيم المياه) له فوائد عن البعض، ولكنه قد يلحق بأضرار عند البعض الآخر، مشيرًا إلى أن هناك حالات يجب عليها تجنب اتباع هذا النوع من الريجيم وهم المصابون بمرض السكري من النمط الأول أو الثاني، والنساء الحوامل والمرضعات، والأطفال عامة، وكبار السن، والأشخاص الذين يخضعون لنقل دم، المصابون والأشخاص المصابون بأمراض تتعلق بالشهية واضطرابات الطعام، ومرضى القلب والأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة، ومرضى النقرس.