محمد ممدوح يكشف تفاصيل فقدانه 45 كيلو من وزنه بسبب ريجيم المياه

كشف الفنان محمد ممدوح، الشهير بـ"تايسون"، تفاصيل خضوعه لريجيم المياه وفقدانه لـ 45 كيلو من وزنه.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أن ريجيم صيام مياه لم يكن يعرفه وشجعه عليه طلال مدير أعماله، مشيرًا إلى أنه عبارة عن أن يصوم الشخص إلا عن المياه، وأنه استمر فيه لمدة 17 يومًا في تجمع بأحد الفنادق بسوما باي وكان معهم أطباء يراقبون الضغط والسكر وكانت تجربة خطيرة ولكنها مفيدة.

تغير نظام حياته

وتابع، أن أي جوع أو صداع أو أي شيء كان يقابله كان يشرب مياه فقط، ومازال يشرب مياه كثيرة حتى الآن، مؤكدًا أنه كان وقتًا مميزًا وهادي وصافي، وأنه أصبح له نظام حياه في تناول الطعام كل ساعتين ويشرب كميات كبيرة من المياه، مما تسبب في خسارته 45 كيلو من وزنه في هذه الفترة.

وكشف أنه أصبح يأكل مانجو الآن وذلك بعد أن كان يعاني من فوبيا منها، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء ريجيم المياه بدأ بشرب عصائر معينة لفترة لأنه من غير الصحي أن يتناول أطعمة معينة.