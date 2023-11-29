الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة تطلق مبادرة لعلاج 1000 طفل من مصابي غزة بالتعاون مع مؤسسة "تروس مصر"

أطفال غزة
أطفال غزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق مبادرة لدعم علاج مصابي غزة، بالتعاون بين مؤسسة "تروس مصر للتنمية" وشركة "نستله مصر "، وذلك في إطار  التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للوصول لأفضل مستوى من الخدمات العلاجية لمصابي أهالي غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني: حوالي نصف مليون فلسطيني بقوا في شمال غزة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تأتي إنطلاقا من إيمان الوزارة بدور القطاعين الأهلي والخاص في النهوض بالمجتمع والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

علاج 1000 طفل

وأضاف "عبدالغفار" أن المبادرة تستهدف علاج 1000 طفل، في إطار علمي، للمساعدة في دعم علاج المصابين من أهالي غزة وخاصة الأطفال، سواء في تحديد الاحتياجات الطبية، أو البروتوكولات العلاجية، والجراحات.

txt

الصحة تستقبل وزيرة الصحة الفلسطينية لمناقشة احتياجات الجانب الفلسطينى وتعزيز الدعم الطبى

وقال إن المبادرة تأتي في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ومؤسسة "تروس مصر للتنمية" كإطار للتعاون المستمر في مشروعات صحية لخدمة مصابي غزة، وخاصة من الأطفال، بالاشتراك مع "نستله مصر".

 

 

 

الصحة مبادرة علاج 1000 طفل مصابي غزة القطاع الخاص المجتمع المدنى

الأكثر قراءة

30 طفلًا وسيدة.. إعلان أسماء أسرى الدفعة السادسة من الفلسطينيين

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

الوطنية للانتخابات تعلن قواعد غلق باب التصويت فى اليوم الأول لانتخابات الرئاسة

حماس تعلن الإفراج عن محتجزين روس اليوم تقديرًا لموقف روسيا وبوتين

حبس مسئول بهيئة عامة فى قضية رشوة بـ50 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

خرق جديد للهدنة: زوارق الاحتلال تطلق النار صوب ساحل خان يونس