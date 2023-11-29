الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطيني: حوالي نصف مليون فلسطيني بقوا في شمال غزة

جريدة الدستور

صرح الهلال الأحمر الفلسطيني بأن السكان الذين بقوا في شمال غزة يقدر تعدادهم بحوالي نصف مليون مواطن، وفق خبر عاجل أذاعته قناة “القاهرة الإخبارية” قبل قليل.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطينيي، أمس الثلاثاء، عن مواصلة العمل على إدخال شاحنات الوقود ونحو 31 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة. 

وحتى الآن، تم إطلاق سراح 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا بموجب اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين. 

ومع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين يوم الإثنين، يرتفع عدد الرهائن الإسرائيليين الذين تم إطلاق سراحهم من غزة إلى 51، بالإضافة إلى 19 شخصا من جنسيات أخرى. 

ويتضمن الاتفاق بندا يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة لكل 10 إسرائيليين محررين إضافيين، مقابل 30 فلسطينيا.

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