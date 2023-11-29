الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم القاهرة: نحيى صمود الشعب الفلسطينى ليحيا حياة كريمة

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة

أحيت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة دعوة للحب والتسامح ونبذ العنف في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت شعار "فلسطين أرض وشعب".

وقال أيمن موسى، وكيل تعليم العاصمة وكيل أول الوزارة، إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي لتعزيز قيم السلام والأمان، لكى تتبوأ فلسطين المكانة التي تستحقها ويحقق كل فلسطينى حلمه فى إقامة دولة مستقلة.

وأشار موسى إلى أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة فى الـ٢٩ من نوفمبر كل عام، وهو احتفال رسمى فى ذكرى صدور قرار الجمعية العامة رقم ١٨١، فى ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧.

وأوضح وكيل تعليم القاهرة أنه وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نفس هذا التاريخ في عام 1947، قرار تقسيم فلسطين، وبات هذا القرار يُعرف باسم خطة تقسيم فلسطين أو قرار رقم 181 (د-2)، ويقضي بإنشاء دولتين على أرض فلسطين، دولة عربية وأخرى يهودية.

ويقدّم اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الفرصةً لاسترعاء انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة حتى يومنا هذا، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه المشروعة.

ويأتى الاحتفاء هذا العام بالتزامن مع إضافة مد الهدنة يومين.

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