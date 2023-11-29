الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفير المغرب بالقاهرة يثمن جهود مصر وقطر لتنفيذ الهدنة

الجامعة العربية
الجامعة العربية

بدأ منذ قليل، اجتماع للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

واستهل الاجتماع الذي يعقد بالتنسيق بين المغرب رئيس الدورة الحالية ودولة فلسطين والأمانة العامة، بدقيقة صمت على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

قطاع غزة فى حصار شامل

وقال نائب السفير المغربي في القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية، إن ما يتعرض له قطاع غزة من حصار شامل يعد وصمة عار.

وأضاف خلال كلمته أن المغرب يؤمن بتحقيق السلام، إلا أن ما يتعرض له شعب فلسطين منافي للقانون الدولي والقيم الأخلاقية الدولية.

وتابع: لم يعد مقبولا أن يستمر المجتمع الدولي في تجاهل ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني، كما أن عليه أن يتحمل مسئوليته تجاه ما يحدث.

كما ثمن التحرك الذي تقوم به المغرب ومصر وقطر من أجل تنفيذ الهدنة، مؤكدًا أن هذه الجهود يجب البناء عليها لتحقيق السلام وتحقيق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع أن الطريق للسلام العادل شاق ولكنه يظل  السبيل الوحيد للسلام، موضحا أن هذه هي عقيدة المملكة المغربية، التي تظل تؤكد دعمها التام لدولة فلسطين وأيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومساعيه لتحقيق السلم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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أبومازن: يجب تمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة

الجهود المصرية والعربية لوقف إطلاق النار

من جهته، ثمن السفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في كلمته خلال الاجتماع "الجهود المصرية والعربية لوقف إطلاق النار.

وأكد أن ما يحدث من قبل الاحتلال يجعل على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لإنفاذ قراراته وفرض إراداته، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي المتمادي بجميع أشكاله.

وطالب السفير أبوعلي المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مرورًا بعقد مؤتمر دولي على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادئ السلام العربية لإنهاء الاحتلال، وتمكين الدولة الفلسطينية من ممارسة حقها في السيادة والاستقلال.

كما ثمن جهود مصر في إدخال قوافل المساعدات واستقبال الجرحي، لتلبية احتياجات القطاع، كما توجه بتحية اعتزاز وتقدير للمتضامنين مع الشعب الفلسطيني حول العالم دولا وشعوبا.

وطالب أبوعلي بضرورة استمرار وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي وآلة الحرب والعنف، التي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والشيوخ والنساء.

قطاع غزة الجامعة العربية الشعب الفلسطيني فلسطين الجهود المصرية اطلاق النار

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