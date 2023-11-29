الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: لا بد من استغلال يوم التضامن مع فلسطين في الضغط لإقامة دولتهم

النائبة شادية الجمل
النائبة شادية الجمل

قالت النائبة شادية الجمل، عضو مجلس النواب، وعضو البرلمان العربي، إنه على المؤيدين والداعمين للقضية الفلسطينية أن ينتهزوا فرصة يوم التضامن مع القضية الفلسطينية، في ظل التأييد الشعبي العالمي للقضية والسعي بقوة نحو الضغط على الحكومات الغربية للدفع للاعتراف بأحقيتها في إنشاء دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقي وهو ما أقرته المواثيق الدولية، وما أكد عليه الرئيس السيسي.

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أحمد سويلم فى يوم التضامن: كتبت 4 قصائد عن صمود وبسالة الفلسطينيين

ذكرى يوم التضامن تحل وغزة تنزف دما

وأضافت عضو البرلمان العربي في تصريحات لـ"الدستور" أن يوم التضامن مع القضية الفلسطينية والذي تحل ذكراه يوم ال٢٩ من نوفمبر يمر هذا العام وغزة تنزف دما ورغم حجم الخسائر الدموية للشعب الفلسطيني الشقيق، إلا أنه لأول مرة نرى ونلمس انتصارات كبرى حققها الشعب الفلسطيني فأول انتصار هو تغيير وجهة نظر الشعوب العالمية في القضية وتأييدهم وتعاطفهم مع الشعب الفلسطيني، وهو يعنى أن الحق انتصر على الدعاية الإسرائيلية الكاذبة المتواصلة، وهي صحوة عالمية تؤيد الحق الفلسطيني، مضيفة، نتمنى أن يعرف العربي عدوه الحقيقي وألا يركن للصهاينة فمخططهم  هو الاستيلاء على الأراض العربية.

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مسئول بالجامعة العربية: فلسطين هى القضية المركزية للعرب

قضية مصر الأولى 

وأكدت الجمل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصر الأولى وتمس أمننا القومي لذلك فإنه يسعى بكل قوة لاحلال الأمن هناك وتوفير احتياجات قطاع غزة رغم ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة.

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قيادى بـ"مستقبل وطن": ثقل مصر الاستراتيجى سبب الالتزام بالهدنة فى غزة

مواصلة العمل لاستمرار الهدنة

وطالبت عضو مجلس النواب القيادة السياسية المصرية بمواصلة دورها في استمرار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، واستثمار التقدم الملموس في هذا الملف في ظل التعاون المصري القطري الأمريكي والسعي مع كافة الأطراف نحو استمرار وقف اطلاق النار وإحلال السلام بقطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء الفلسطينيين، والسعي لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.

النائبة شادية الجمل عضو البرلمان العربي يوم التضامن مع الشعب الفلسطينى قطاع غزة الهدنة الإنسانية

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