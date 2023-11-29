مسؤول بالجامعة العربية: فلسطين هي القضية المركزية للعرب

قال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الجامعة اليوم الأربعاء، تعبر عن التضامن المطلق والكامل لشعب فلسطين ونضاله العادل.

وأضاف أبوعلي، خلال كلمته بالوقفة الاحتجاجية، اليوم، المُذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب، وعلى رأس أولويات الأمة العربية.

اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وتابع الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن حرب الإبادة والتدمير التي تتعرض لها غزة لن تؤثر على عزيمة الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة، ولا أمن ولا استقرار في المنطقة ما لم ينعم الشعب الفلسطينين بالسلام الذي يناضل من أجل تحقيقه.