تحرير 84 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا



أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين حررت 84 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية ورقابية على المخابز البلدية المدعمة والأسواق والمحلات التجارية ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وصلاحية كافة السلع الغذائية واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة والدائمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 84 مخالفة تموينية منها 70 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم وجود سجلات زيارة- عدم وجود ميزان حساس – اختراق ماكينة مخبز)، و14مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار – عدم وجود شهادة صحية- سلع مجهولة المصدر) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأكد أن مديرية التموين تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية بكافة مراكز المحافظة التسع،وذلك من خلال التنسيق بين الإدارات التموينية بالمراكز والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين والصحة والطب البيطري، وذلك لفرض الأنضباط التمويني وضبط الأسعار والأسواق والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للإستهلاك الادمي حرصا علي صحة المواطنين والتأكد من ألتزام المخابز بمواعيد التشغيل وضبط المخالفات ومرتكبيها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم مشيرا إلي أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة المدن والقري تنفيذا لتوجيهات وتعليمات محافظ المنيا.

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا