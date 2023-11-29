الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة ربة منزل للمحاكمة لاتهامها بسرقة شقة في الأزبكية

محكمة
محكمة

أحالت نيابة الأزبكية ربة منزل لمحكمة الجنح، على خلفية اتهامها بسرقة محتويات شقة سكنية، بمنطقة الأزبكية في القاهرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة سرقت مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية " من داخل شقة بمنطقة الأزبكية، وتبين أن المتهمة خادمة بالشقة وقامت بالاستيلاء على المسروقات.

وقالت التحقيقات إن المتهمة دخلت الشقة السكنية بعد تأكدها من عدم تواجد أصحابها، ثم قامت بسرقة مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، ثم لاذت بالفرار.

وأفادت التحقيقات أن المتهمة اعترفت أمام جهات التحقيق، بسرقة الشقة السكنية والاستيلاء على المسروقات، نظرا لسابقة عملها في الشقة ومعرفتها مواعيد تواجد أصحابها بداخلها.

نيابة الأزبكية محكمة الجنح منطقة الازبكية جهات التحقيق

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