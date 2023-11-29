الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بتهريب المهاجرين لأوروبا لـ5 ديسمبر

محاكمة
محاكمة

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة ، اليوم الأربعاء، محاكمة صاحب شركة وشريكه؛ لاتهامهما بالاتجار في البشر وتهريب 100 شخص بطريقة غير شرعية إلى دولة ألبانيا إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين وآخرين مجهولين كونوا جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية.

كما أنهم وآخرين مجهولين انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة، من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي وألبانيا من أجل الحصول على كسب مادی وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بتزوير محرر رسمي، وهو شهادات تحليل فيروس كورونا منسوب صدورها للإدارة المركزية معامل وزارة الصحة والسكان.

واتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها، وساعدوه بأن أمدوه بالمعلومات والبيانات اللازمة لإنشائها وذيلها بعلامات نسبها زورًا لذات الجهة المختصة بإصدارها فوقعت الجريمة.

محكمة جنايات شمال القاهرة صاحب شركة محاكمة دولة ألبانيا

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