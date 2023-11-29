النيابة تحبس عاطلين يروجان الهيروين في القاهرة

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس عاطلين، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة 2.5 هيروين قبل بيعها على عملائهم، وطالبت تحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

كانت اشتبهت دورية أمنية فى شخصان وباستيقافهما للكشف عنهم تم ضبط عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية من الهيروين المخدر وزنت 2،420 كيلو جرام، مبلغ مالى، ميزان حســـاس، قناع بلاستيك أسود اللون، هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.