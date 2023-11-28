الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"رفض دفع تمن المزاج".. اعترافات ديلر هيروين بقتل فكهاني بالقليوبية

حبس
حبس

نهاية مأساوية لحياة تاجر فاكهة في مركز شبين القناطر بالقليوبية، انتهت بعد أن أطلق عليه تاجر مخدرات النيران الخرطوش عليه بسبب خلافات مال بسبب المخدرات، وقد القي القبض على المتهم الذي أقر تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأمرت جهات التحقيق حبس المتهم 4  أيام على ذمة التحقيقات.

وأدلى تاجر المخدرات بتفاصيل ارتكابه الجريمة وملابساتها أمام جهات التحقيق، حينما قال إن خلافا نشب بينه وبين المجني عليه لرفضه دفع ثمن التكييفة، فحدثت بينهما مشادة تحولت إلى مشاجرة، قام خلالها بإطلاق النيران على المجني عليه.

أضاف المتهم أنه عقب إطلاق النيران على المتهم لاذ بالفرار من مكان الواقعة، وذهب للاختباء في الوكر الإجرامي الخاص به ولم يكن يعلم أن المجني عليه قد توفي من عدمه، وأنه علم عقب ذلك بوفاته.

وقال المتهم أنه يعمل في تجارة المخدرات وخاصة الهيروين وأيضا كشف عن حيازته لـ 3 بنادق خرطوش وكمية من الذخيرة داخل الوكر الخاص به.

مركز شبين القناطر محافظة القليوبية تاجر فاكهة في مركز شبين القناطر إطلاق النيران اللواء محمود أبوعمرة قطاع الأمن العام بندقية خرطوش اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية مقتل فكهاني شبين القناطر

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