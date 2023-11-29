الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتفقد استكمال أعمال إزالة تعارضات امتداد محور الحضارة

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

 تفقدت المهندسة چيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بحضور اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، استكمال أعمال إزالة تعارضات امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل، للاطمئنان على سير الأعمال طبقا للجدول الزمني المعد لإسراع وتيرتها واستكمال المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وإزالة كافة التعارضات الخاصة والتأكد من سيرها طبقا لتوجيهات محافظ القاهرة.

المضي قدما بمشروع امتداد محور الحضارة طبقا للتوجيهات الرئاسية

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على المضي قدما بمشروع امتداد محور الحضارة طبقا للتوجيهات الرئاسية لمتابعة سير الأعمال بهذا المشروع بهدف تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى جودة الحياة  وإعادة المظهر الحضارى والجمالى لها، تماشيًا مع الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المحاور وفتح طرق جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل.

يذكر أن نجاح فرق العمل بالمنطقة الجنوبية في بذل الجهود لإزالة تعارضات امتداد المحور الجديد شملت إزالة بنزينة ومبنى البريد والمرافق ومبنى رئاسة حي دار السلام القديم ومحطة محمول بمركز شباب الفسطاط وازالة التعارضات بالمثلثة بقرية الفخارين وازالة التعارضات بسوق الساحل وذلك من خلال عقد اللقاءات الدورية مع التجار بمنطقة أثر النبي بنطاق الحي، في لقاء مفتوح للتباحث في أمور اعمال التطوير والاستعداد للمرحله القادمه بعد التطوير.

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
محور الحضارة استكمال ازالة محور الحضارة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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