مؤتمرات جماهيرية حاشدة في القاهرة والمحافظات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

واصلت الأحزاب السياسية المختلفة، عقد مؤتمراتها الجماهيرية في القاهرة والمحافظات المختلفة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال ما بدأه من إنجازات خلال السنوات الماضية.

الشرقية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بمشاركة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي وحضور أكثر من 20 ألف مواطن.



بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، وعرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، كامل الدعم للزعيم والقائد عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى حجم الإنجازات التي تمت في عهده والتي لا تعد ولا تحصي، مطالبا جموع المصريين بالنزول والمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية.



وأضاف أن مصر شهدت خلال 10سنوات إعجاز وإنجاز بشجاعة القائد عبدالفتاح السيسي الذي استطاع أن يعيدها من الإختطاف وقد تخلل هذه السنوات العديد من الاحداث والامور السياسية التى كانت على المحك وتتطلب قدرا كبيرا من الخبرة والحكمة والسياسة والكياسة والمعلمة، مؤكدا دعم وتأييد الرئيس لفترة رئاسية جديدة لإستكمال مسيرة الإنجازات والأمن الامان وأن شعب الشرقية أرسل رسالة واضحة بدعم وتأييد الرئيس قلبا وقالبا من أول وهلة.



وأوضح عبدالجواد ان انجازات الرئيس السيسي تتحدث عن نفسها في جميع المجالات خصوصا الاقتصاد والشباب والمرأة التي اكتسبت العديد من المميزات وأصحاب الهمم ونحن الآن ننتظر منه الكثير لرفعة مصر خصوصا بعد أن عانينا في 2012 كثيرا الى ان جاء الرئيس السيسي بعد نزول الشعب بالكامل واعطاه الثقة ونحن نحتاج دائما إلى قائد وزعيم ورئيس وهذه الصفات تتمثل في الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأكد، باننا لن نسمح بأن يعود الزمن للوراء حينما كنا نبحث عن الامن الأمان خلال فترات الأزمات خصوصا السيدات والفتيات والاطفال اما اليوم فالجميع في الشارع وهذا هو الامن والأمان الذى كان ننشده وصنعه ووفره لنا الرئيس السيسي وفره للشعب المصري بالكامل.



وأوضح باننا سلمنا الراية لقائد عظيم ونحن نثق فيه وفي قيادته ويكفي الحكمة والقوة البالغة في ملف القضية الفلسطينية الذى يديره باقتدار.



وبدأ المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى كلامه محييا أهالى الشرقية مثمنا وجودهم بهذا العدد الهائل فى المؤتمر الرئيسى والاساسى لحزب مستقبل وطن بالشرقية، مؤكدا بان ذلك يدلل على أن شعب الشرقية أهل كرم وجود ووطنية.



وقدم المستشار محمود فوزى باسمه وباسم اعضاء الحملة الشكر للنائب احمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين تنظيم الجمهورية وعضو مجلس الشيوخ ولقيادات واعضاء حزب مستقبل وطن ونوابه واهل الشرقية العظام.



وأشار رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى أن الشرقية شهدت نهضة تنموية كبيرة وانجازات الرئيس بها تتحدث عن نفسها من بينها بناء ٥٤ الف وحدة سكنية و٨ محطات مياه و٤٢ مشروع صرف صحى و٦ محطات رفع ومدارس ومستشفيات.



كما واصل المستشار محمود فوزى حديثه عن الانجازات التى شهدتها مصر عموما فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجالات متعددة ومبادرات وطنية لجميع فئات الشعب المصرى.



وأعلن المستشار محمود فوزى عن تضامن الرئيس السيسى مع القضية الفلسطينة مؤكدا بان موقفه كان مشرفا بل ومثار حديث العالم أجمع.



وطالب المستشار محمود فوزى فى النهاية من الحاضرين بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لايصال رسالة للعالم كله بان مصر على قلب رجل واحد عندما يكون الأمر يتعلق بامانها ومستقبلها..



الفيوم



نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم برئاسة النائب عبد القادر الجارحي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحضور جماهيرى حاشد تجاوز أكثر من عشرة آلاف مواطن من كافة مراكز وقرى محافظة الفيوم.



وشارك في المؤتمر الجماهيري، النائب محمد الجارحى الٱمين المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم بالمحافظة، بالإضافة لأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية.



بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، ثم عرض فيلم عن الإنجازات التي تمت بالفيوم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وفي البداية، أشار النائب عبد القادر الجارحي ٱمين الحزب بالمحافظة إلى أن مصر كانت ومازالت حصن أفريقيا وقلعة العرب، مؤكدا أن حجم الضغوط التي تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية كبيرة ومع ذلك لم تخضع ولم تنصع للاملاءات.



ومن جانبه، ٱكد النائب يوسف الشاذلي ٱمين تنظيم المحافظة أن مصر قادرة على تخطي أي صعوبات بقوة شعبها ووحدته خلف القيادة السياسية حفاظا على أمن واستقرار الدولة.



وبدوره، طالب الشيخ محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، الحضور بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجديد العهد، انطلاقا من الواجب الوطني وإيمانا بأهمية الأمن والأمان والاستقرار.



فيما أكد القمص انجيلوس ممثل الكنيسة حب الأقباط لدولتهم ومساندتهم للقيادة السياسية في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.



المنوفية

عقدت أمانة الزراعة والموارد المائية، المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب هشام الحصري، مؤتمرها الأول، لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي، وذلك بمدينة شبين الكوم بالمنوفية.



شارك في المؤتمر، الأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة الزراعة والموارد المائية المركزية بتشكيلها الجديد، وأمناء الأمانة بمحافظات المنوفية والغربية والقليوبية.

أكد النائب هشام الحصري، أن الجمعيات التعاونية قدمت الكثير وأنها الممثل الشرعي للفلاحين، مشرا إلي أن الزراعة تعد من أهم القطاعات داخل الدولة المصرية والعالم، وأن القيادة السياسية وضعت الزراعة المصرية على الطريق الصحيح، لافتا لدور الفلاح المهم، منوها إلى ضرورة ممارسة الحق الانتخابي والنزول لدعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



فيما توالت كلمات الضيوف للتأكيد على أهمية دور الدولة المصرية في دعم الفلاح خلال الفترة الماضية، كما أكد المشاركون في جميعهم دعمهم وتأييدهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.



الغربية

نظم حزب حماة الوطن، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك ضمن سلسلة اللقاءات والمؤتمرات التي ينظمها الحزب بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدي، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.



وأكد الحضور دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال ما بدأه من إنجازات في جميع أنحاء الجمهورية، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

أسوان

نظم حزب حماة الوطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا في محافظة أسوان بمركز نصر النوبة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.



جاء ذلك ضمن سلسلة اللقاءات والمؤتمرات التي ينظمها الحزب بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدي، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.



وأعلن المشاركون في المؤتمر، وقوفهم خلف المرشح الرئاسي من أجل استكمال مسيرة التنمية، وللحفاظ على ما تم من إصلاحات وإنجازات، وصولا إلى حلم الجمهورية الجديدة.



بورسعيد

عقد تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا، مؤتمرًا جماهيريًا، بأحد فنادق محافظة بورسعيد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وتطرقت كلمات المشاركين للحديث عن أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والتدقيق قبل الاختيار بين المرشحين، والتأكيد على أهمية توحيد الصف والالتفاف حول القيادة السياسية وتقديم مشهد ديمقراطي يعكس حجم ومكانة مصر الدولية والإقليمية، كما تحدثوا عن أسباب اختيار المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وإنجازاته ومواقفه.

شارك في المؤتمر محافظات القناة وشرق الدلتا، ووفد من ممثلي تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، وعدد من قيادات وأعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، تحت إشراف أمانة حزب الحركة الوطنية المصرية في بورسعيد.

وأكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إدارة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أنه لابد أن يترجم الشعب حبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الصندوق، من خلال المشاركة الكثيفة الإيجابية.

وأضاف الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أنه لابد من مشاركة الشعب بكل طوائفه والخروج بشكل يليق بثقافة هذا الشعب القوي الذي يثبت إرادته الوطنية دائمًا.



سوهاج

كما شهدت محافظة سوهاج عقد المؤتمر الجماهيرى لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، بإحدى القاعات بمدينة سوهاج والذى نظمه 3 أحزاب سياسية هي الاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومى بحضور قيادات الأحزاب وعدد كبير من أهالى محافظ سوهاج حيث بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية.

وتم إفتتاح المؤتمر بتلاوة أيات من الذكر الحكيم لقارء محافظة سوهاج الشيخ إبراهيم السوهاجى وجاء المؤتمر الجماهيري الحاشد للحزب، بحضور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، ورضا عبداللطيف أمين عام حزب مصر القومي، وعامر ابوزيد أمين عام حزب الاتحاد بسوهاج وقطاع الصعيد ومقرر عام المؤتمر، وأعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وعدد من قيادات تلك الأحزاب وأعضاءها بالمحافظة، القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحى.

ورحب عامر أبوزيد أمين عام الحزب ومقرر والمؤتمر قبل أن يستعرض المؤتمر الإنجازات التي تمت على أرض محافظة سوهاج من مشروعات عملاقة وكذلك كافة الإنجازات على أرض مصر وكذلك التحديات التى تواجهها الدولة والجهود المبذولة من الرئيس لتحقيق التنمية فى كافة القطاعات.

كما وجه المؤتمر الدعوة للمواطنين إلى ضرورة الاحتشاد أيام الانتخابات لتجديد الثقة فى الرئيس لولاية رئاسية جديدة لتوصيل صورة لكافة دول العالم بأن الشعب المصرى يلتف حول رئيسه ويقف خلفه صفا واحدا.