الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لقاء تثقيفي حول مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية بدمياط

دمياط
دمياط

نفّذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة في دمياط، لقاءً تثقيفيًا في إطار تنفيذ حملة تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتي أطلقها  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تم اليوم تنفيذ اللقاء الخامس من الحملة بمركز شباب كفر المياسرة إدارة شباب الزرقا، حاضر في الندوة  الدكتور محمد حجازي، العلوم السياسية بجامعة القاهرة

تعد المشاركة السياسية في الانتخابات بمستوياتها المتعددة اختبار لمدي ديمقراطية النظام السياسي الحاكم، حيث تعتبر نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات مؤشرًا مهمًا على ديمقراطية النظام السياسي.

ومن ثم فإنه كلما زادت نسبة المشاركة السياسية دل ذلك علي ديموقراطية النظام السياسي ، وحيث أن مصر تعيش مرحلة من مراحل التطور الديموقراطي، يطلق عليها مرحلة التحول الديموقراطي. وفيها يتم التأكيد علي توسيع وتعزيز المشاركة السياسية.

حق المشاركة السياسية

دارت محاور الندوة حول  مفهوم الحقوق السياسية وحق المشاركة السياسية وطبيعة ومستويات المشاركة السياسية  وصور المشاركة السياسية    أهمية المشاركة السياسية  في الانتخابات الرئاسية  ٢٠٢٤ في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها مصر  والمشاركة السياسية ودعم قيمة  الانتماء كأحد أهم أهداف المشاركة السياسية.

كما ناقش المشاركة السياسية وتنمية الوعي الانتخابي لدى هيئة الناخبين والأحداث الراهنة وأهمية الاصطفاف الوطني حول القيادة السياسية للحفاظ علي الدولة المصرية، حيث يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.

كما نفَّذت إدارة الشباب والرياضة في مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط المجموعة الأولي من منافسات دورى حياة كريمة في خماسي كرة القدم تحت شعار "مونديال حياة كريمة" بمركز شباب كفر المياسرة التابع لإدارة الزرقا والتي تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط للفئة العمرية من 16 إلى 25 سنة خلال الفترة من 1 نوفمبر 2023 حتى 30 إبريل 2024.

دمياط 12 مركز شباب إدارة التوعية أحداث دمياط أعضاء الحملة الرئاسية

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