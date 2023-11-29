الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 115 شجرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" بمراكز المنيا

زراعة الأشجار ضمن
زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا تنفيذ أعمال  المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة  تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدائمة والمستمرة للمبادرة، لمواجهة التغيرات المناخية بما يسهم في توفير مساحة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وقال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز واصلت تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وأوضح رئيس المركز أنه تم استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى، حيث تم استكمال زراعة ١١٥ شجرة متنوعة بالطريق الدائري بالجانب الغربي وتم عمل جواري للأشجار المزروعة وري النباتات القديمة ونظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي كما تم نظافة الحشائش ورفعها بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مطاي، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وأضاف تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة أنه بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمواصلة أعمال زراعة الأشجار بقرية ابيوها بمركز أبوقرقاص تنفيذا لأعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وتكثيف جهود إدارة الحدائق في تنفيذ خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لمواجهة التغيرات المناخية بما يسهم في توفير مساحة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين في زراعة عدد من شتلات أشجار الزينة والأشجار المثمرة على مستوى المدينة والقرى التابعة لها، مؤكدا استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الري لجميع الأشجار بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة والحدائق، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
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406183979_721988749975754_3185596379873174033_n
زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
المنيا زراعة 115 شجرة مبادرة 100 مليون شجرة مركزي مطاي وأبوقرقاص اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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