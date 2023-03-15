زراعة 400 شجرة مثمرة ضمن مبادرة «زراعة 100 مليون شجرة» بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والدكتور محمد محمود ابو زيد نائب المحافظ، وقامت بزراعة 400 شجرة مثمرة بالوحدة المحلية لقرية صندفا.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى أعمال زراعة الأشجار حيث قام هانى صبحى مدير إدارة البساتين بمتابعة زراعة وتشجير اشجار فاكهه بالطريق الصحراوي الغربي ( الجزيرة) وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠مليون شجرة وبالتعاون بين إدارة البساتين والوحدة المحلية بصندفا تم زراعة 400 شجرة مثمر.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار وبالتعاون بين إدارة البساتين و الوحدة المحلية لقرية بني صامت كانت قد أعلنت منذ ثلاثة أيام البدء فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠مليون شجرة وعلي مدار يومين تم زراعة 550 شجرة بالمثلث الشمالى لنفق الشيخ فضل مع ري تلك الأشجار.