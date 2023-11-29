الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أكثر من 300 طن.. روسيا تكشف حجم مساعداتها الإنسانية إلى قطاع غزة

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أعلنت ماريا زاخاروفا، مديرة إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، عن تفاصيل مساعدات بلادها الإنسانية للجانب الفلسطيني.

وقالت زاخاروفا، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، إن روسيا أرسلت أكثر من 300 طن مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

فيما وصفت إعلان الهدنة الإنسانية في غزة بأنها خطوة كبيرة نحو الأمام، مشيرة إلى أن اتخاذ هذا القرار جاء متأخرًا.

وعلقت، عبر قناتها الرسمية على تليجرام: "تصريحات المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول نقل المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة السكان المدنيين، ولذلك من المطلوب زيادة المساعدات الإنسانية، ولكن من غير المجدي توفير الأغذية لمن سيقتلونه غدًا، وعلينا وقف القصف وتفادي فقدان أرواح جديدة"، وتساءلت: "هل يعني ذلك أن علاج ورعاية وحب الشخص الذي سيموت غدًا غير مجدية أيضًا، حسب رأي بوريل؟".

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