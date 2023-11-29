الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقطت من علو.. التحقيق في العثور على جثة فتاة في التبين

جثة
جثة

تباشر نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة العثور على جثة فتاة أسفل عقار بمنطقة التبين.

وأمرت النيابة تشريح جثة المتوفية، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث واستدعاء أسرة المتوفية.

تلقى مأمور قسم شرطة التبين إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ملقاة بالشارع في ظروف غامضة.

رئيس مباحث القطاع وجه ضباط وحدة مباحث القسم بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام. تبين بالفحص أن الجثة لفتاة تدعى "من.ع." ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها آثار كسور ونزيف خارجي نتيجة سقوط من علو.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.

نيابة مايو والتبين جثة فتاة منطقة التبين

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