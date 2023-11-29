الهيئة الإنجيلية تنظم مؤتمر «شارك بصوتك... نصنع مستقبل مصر»..غدًا

تنظم الهيئة الإنجيلية للخدمات الإجتماعية بمصر، مؤتمر "شارك بصوتك... نصنع مستقبل مصر"،غدا الخميس 30 نوفمبر 2023 في تمام الثالثة عصرًا، بأحد فنادق التجمع، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والقيادات الوطنية.

وقالت الهيئة الإنجيلية في بيان لها: إن الهدف من اللقاء استعراض أهم إنجازات وثمار الأعوام العشرة الماضية من التنمية والعمل الجاد في بناء الجمهورية الجديدة.



◄الهيئة الإنجيلية

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية هي جمعية أهلية مصرية تأسست في خمسينيات القرن الماضي، وتم إشهارها برقم 468 لسنة 1967، وهي تسعى نحو تأكيد قيمة الحياة الإنسانية وتحسين نوعية الحياة للمواطنين الأكثر احتياجًا والأَوْلى بالرعاية في المجتمعات المحلية في الريف والحضر.

وقال الدكتور القس أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في كلمته على موقع الهيئة: “منذ خمسينات القرن الماضي تسعى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إلى تحسين نوعية الحياة للمواطن الفقير والمهمش، أيًّا كان وأينما كان، وتعمل على توفير فرص العيش الكريم، لأبناء الوطن داخل القرى الأكثر فقرًا، مع التركيز على المجموعات الأكثر احتياجًا مثل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال”.

وسعيًا لتحقيق رسالتها تعمل الهيئة من خلال وضع خطط تنفيذية لمختلف الوحدات والبرامج، يتم إعدادها بأسلوب علمي، تناسب واحتياجات مجتمعات العمل. وفي العام الماضي استطاعت الهيئة تحقيق العديد من الإنجازات، ساهمت بتوصيل رسالتها إلى أكثر من مليوني مواطن مصري داخل القرى والعشوائيات والمناطق المحرومة، دون النظر إلى الجنس أو الدين أو العقيدة.

كما تعمل من خلال آليات ونماذج تستهدف بناء المجتمعات والمؤسسات والأفراد الفقراء، من أجل زيادة جاهزيتهم وتعزيز تماسكهم، حتى يتمكنوا من تطوير آليات فاعلة تساهم في الصمود والمتانة المجتمعية لمواجهة المخاطر والتهديدات والتغيرات الحالية والمحتملة في كافة النواحي.

وتابع: استكملت الهيئة القبطية الإنجيلية في استراتيجيتها بإقامة شراكة كاملة مع مؤسسات الدولة في كافة قطاعاتها؛ سواء القطاع الحكومي أو قطاع المجتمع المدني أو القطاع الخاص والمراكز البحثية والإعلام، من أجل تعظيم الأثر والعائد على الفئات المستهدفة.