الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفضت الرجوع إليه فقتلها أمام زوجها في شبين الكوم.. وقرار من النيابة

قتل
قتل

قررت النيابة العامة في المنوفية حبس سائق توكتوك قتل طليقته في أحد شوارع شبين الكوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهام الموجه إليه وذلك عقب ضبطه عن طريق وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمقتل سيدة في أحد شوارع البر الشرقي دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عرفة لتحقيق في الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين مقتل سيدة تبلغ من العمر 36 عاما، حامل في الشهور الأخيرة، في أحد شوارع البر الشرقي دائرة القسم، إثر طعنات، واتهمت أسرتها طليقها، الذي تربص بها أثناء الذهاب إلى العمل وفشل زوجها في الدفاع عنها، وذلك لرفضها الطلاق من زوجها الحالي والعودة للمتهم.

وفي أقل من 24 ساعة تمكنت مباحث شبين الكوم من ضبط مرتكب واقعة مقتل زوجته السابقة بمدينة شبين الكوم بسبب خلافات بينهما وإصابة زوجها.

 وعلى الفور انتقلت مباحث قسم شرطة شبين الكوم بقيادة المقدم أحمد عرفة رئيس المباحث للتحقيق في الواقعة. 

ونقلت سيارة إسعاف جثمان المجني عليها إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي، تحت تصرف جهات التحقيق والتي أمرت بتشريح الجثمان، وكتابة تقرير عن سبب الوفاة، وعقب انتهاء كافة الإجراءات القانونية والطبية اللازمة أصدرت قرارا بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.

على  الفور كلف اللواء محمد عبد الواحد مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية بضبط المتهم وتمكنت وحدة المباحث بقيادة الرائد احمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم والرائد بلال نجم معاون أول مباحث قسم شبين الكوم من إلقاء القبض على الزوج المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

شبين الكوم قتل طليقته بالشارع مصرع سيدة على يد طليقها مدرية أمن المنوفية ضبط المتهم

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