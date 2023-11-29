شريف فتحى لـ "الشاهد": الرئيس "طويل البال" ويستمع إلى محدثه مهما طال الوقت

قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طويل البال جدًا لدرجة أنني في المرة الأولى التي جلست فيها معه، كنت متخيل أنه يسمعني مجاملة، لأنه طويل البال جدًا.

وأضاف شريف فتحي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "في لقاء آخر جمعني بالرئيس السيسي عرضت عليه نماذج لشركات الطيران العالمية، ولم أكن لأفعل ذلك إلا إذا كنت أدرك تمامًا أن المستمع سيستمع لي، خاصة وأن الموضوع فني بعض الشيء وبه الكثير من التفاصيل.

وتابع: "في البداية أخذنا التوجيه بأننا نريد عمل شيء كبير ومترامي الأطراف، وحتى نفعل ذلك فإننا بحاجة إلى شيئين، الشيء الأول هو أن شبكة الطيران لابد وأن يتم تعديلها، ولا يمكن تعديل شبكة الطيران إلا إذا تم تعديل طراز الطائرات، طائرات أحدث وأقل في التكلفة، طائرات تتناغم مع بعضها".

برنامج الشاهد

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.