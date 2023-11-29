شريف فتحى لـ"الشاهد": شركة مصر للطيران تحتاج إلى خطة لمواجهة خسائر متتالية

قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني الأسبق، إن شركة مصر للطيران تحتاج إلى خطة لمواجهة خسائر متتالية، مشيرًا إلى أن جزءا كبيرا من هذه الخسائر لا يمكن القول إنه خطأ إدارة، فعلى سبيل المثال إذا تعرضت إحدى طائرات الشركة لحادث يكون له أثر نفسي سلبي كبير على الركاب.

وأضاف شريف فتحي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة Extra news، أن شركة مصر للطيران كانت تحتاج إلى عدة أشياء، على سبيل المثال تحتاج إلى أن مفهوم الثواب والعقاب، حيث يجب أن يكون هناك تمييز صارخ للمجيدين لكن فكرة أن كل شيء يعم هو فكر صعب بعض الشيء، وهو ليس شيئا سهلا في ظل التعود لسنوات طويلة على أداء وظيفي ما، كما أن الشركة بحاجة إلى تخطيط طويل المدى لا يمسه أحد إلا بتوجيهات ولأسباب جوهرية.

برنامج الشاهد

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.