الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شريف فتحي لـ "الشاهد": مصر للطيران شركة وطنية يجب أن تدار بشكل احترافي

شريف فتحي
شريف فتحي

قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني الأسبق، إن شركة مصر للطيران ترتبط بالأمن القومي المصري، مدللاً على ذلك بما شهدته مصر أيام الثورة:"شاهدنا جميعًا أنه كان لا أحد يطير إلى مصر ولا يوجد ركاب في حين أن الشركة خرجت بـ6 ركاب إلى لندن".

أضاف فتحي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي د.محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه ليس مع فكرة أن تكون مصر للطيران شركة حكومية محمية بنسبة 100%، لافتًا إلى أن مصر للطيران شركة وطنية “يجب أن تُدار بشكل احترافي تجاري بحت تهدف للربحية”، وليس لـ "مص دماء الناس" إنما لا بد أن تكسب من أجل الإنفاق على الخدمات وبالتالي يمكن تحسين الخدمة، حيث لا توجد رفاهية أن يقال في الطيران أننا محليين في ظل المنافسة العالمية. 

برنامج الشاهد

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

شريف فتحي وزير الطيران المدني برنامج الشاهد شركة مصر للطيران الإعلامي محمد الباز

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