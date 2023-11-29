يتصدر البحث عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 29-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، لا سيما مع شعور المواطنين بانخفاض في الحرارة والبرودة في شمال الدلتا وبعض المحافظات.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 29-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس اليوم الأربعاء 29-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة باردا في جميع المحافظات، حيث ستكون درجات الحرارة منخفضة في الصباح الباكر والليل، وفي السياق ذاته، نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا، خاصة للأطفال وكبار السن.

كما ستستمر ظاهرة الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والمناطق المقابلة المسطحات المائية، ويوضح بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية حالة الجو، حيث يتميز النهار بطقس لطيف ويصبح الطقس باردا ليلًا وفي الصباح الباكر، وتتسم بعض الطرق بكثافة الشبورة المائية، وتتراوح درجات الحرارة بين 23 درجة مئوية و16 درجة مئوية الصغرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات الأربعاء 29-11-2023

وإليكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات الدلتا والصعيد.

- محافظة الإسكندرية: العظمى 23 والصغرى 15.

- محافظة مرسى مطروح: العظمى 24 درجة والصغرى 13.

- محافظة سوهاج: العظمى 25 درجة والصغرى 13.

- محافظة قنا: العظمى:26 درجة والصغرى 13.

- محافظة أسوان: العظمى: 28 درجة والصغرى 15.

المنصورة 22 15

الزقازيق 23 15

شبين الكوم 22 15

طنطا 22 14

دمياط 21 16

بورسعيد 21 17

الإسماعيلية 23 14

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29-11-2023 على بعض المدن المصرية

السويس 23 14

العريش 31 13

رفح 20 13

رأس سدر 22 14

نخل 21 8

كاترين 17 7

الطور 23 15

طابا 22 15

شرم الشيخ 25 17

السلوم 24 11

سيوة 23 9

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 16

سفاجا 25 17

مرسى علم 26 17

شلاتين 28 20

حلايب 26 22

محافظة الفيوم: درجة الحرارة الكبرى 22 والصغرى 12

بني سويف: درجة الحرارة الكبرى 22 والصغرى 12

المنيا درجة الحرارة الكبرى 23 والصغرى 12

محافظة أسيوط: الكبرى 23 والصغرى 11

محافظة الأقصر: الكبرى 26 والصغرى 14

محافظة الوادي الجديد الكبرى 26 والصغرى 11

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