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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء 29-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

يتصدر البحث عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 29-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، لا سيما مع شعور المواطنين بانخفاض في الحرارة والبرودة في شمال الدلتا وبعض المحافظات.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 29-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة 

ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس اليوم الأربعاء 29-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة باردا في جميع المحافظات، حيث ستكون درجات الحرارة منخفضة في الصباح الباكر والليل، وفي السياق ذاته، نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا، خاصة للأطفال وكبار السن. 

كما ستستمر ظاهرة الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والمناطق المقابلة المسطحات المائية، ويوضح بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية حالة الجو، حيث يتميز النهار بطقس لطيف ويصبح الطقس باردا ليلًا وفي الصباح الباكر، وتتسم بعض الطرق بكثافة الشبورة المائية، وتتراوح درجات الحرارة بين 23 درجة مئوية و16 درجة مئوية الصغرى.

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس المتوقعة.. غدًا

حالة الطقس اليوم الثلاثاء فى محافظات مصر ودرجات الحرارة

لـ6 أيام متواصلة.. "الأرصاد" تعلن خريطة حالة الطقس والأحوال الجوية المتوقعة

 درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات الأربعاء 29-11-2023 

 وإليكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات الدلتا والصعيد.

- محافظة الإسكندرية: العظمى 23 والصغرى 15.

- محافظة مرسى مطروح:  العظمى 24 درجة والصغرى 13.

- محافظة سوهاج: العظمى 25 درجة والصغرى 13.

- محافظة قنا: العظمى:26 درجة والصغرى 13.

- محافظة أسوان: العظمى:  28 درجة والصغرى 15. 

المنصورة 22 15

الزقازيق 23 15

شبين الكوم 22 15

طنطا 22 14

دمياط 21 16

بورسعيد 21 17

الإسماعيلية 23 14

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انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس المتوقعة.. غدًا

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء فى محافظات مصر ودرجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29-11-2023  على بعض المدن المصرية

السويس 23 14

العريش 31 13

رفح 20 13

رأس سدر 22 14

نخل 21 8

كاترين 17 7

الطور 23 15

طابا 22 15

شرم الشيخ 25 17

السلوم 24 11

سيوة 23 9

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 16

سفاجا 25 17

مرسى علم 26 17

شلاتين 28 20

حلايب 26 22

محافظة الفيوم: درجة الحرارة الكبرى 22 والصغرى 12

بني سويف:  درجة الحرارة الكبرى 22 والصغرى 12

المنيا  درجة الحرارة الكبرى 23 والصغرى 12

محافظة أسيوط:  الكبرى  23 والصغرى  11

محافظة الأقصر: الكبرى  26 والصغرى 14

محافظة الوادي الجديد الكبرى 26 والصغرى 11

 

إقرأأيضًا: حالة الطقس اليوم الأربعاء 22-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة فى المحافظات

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