حالة الطقس اليوم الأربعاء 22-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة فى المحافظات

يتسأل مئات الآلاف من المصريين عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 22-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة بعد أن شهدت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، وسقطت الأمطار على بعض المناطق والمحافظات في شمال مصر والصعيد.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 22-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

يتزايد الاهتمام بالتحقق من حالة الطقس اليوم الأربعاء 22-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في جميع المحافظات، في حين يستقر الطقس في معظم المناطق مع وجود أجواء باردة في الصباح وأثناء فترات الليل.

الطقس واحتمالية سقوط الأمطار الأربعاء 22 -11-2023

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الأربعاء 22 نوفمبر معتدلًا في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية) والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إلى أن الطقس اليوم الأربعاء سيكون لطيفًا على السواحل الشمالية الشرقية، وسيكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة ليلًا في معظم المناطق، ولا توجد فرصة لسقوط أمطار في جميع المحافظات.

كثافة الشبورة المائية اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023

من المتوقع أن يشهد يومي الخميس والجمعة المقبلين تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ستستمر هذه الحالة من الساعة 4 صباحًا حتى 8 صباحًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023

درجة الحرارة في القاهرة: الكبرى 26 والصغرى 16

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية: الكبرى 27 والصغرى 17

درجة الحرارة المتوقعة في دمنهور ومحافظة البحيرة: الكبرى 25 والصغرى 15

درجة الحرارة في المنصورة: الكبرى 24 والصغرى 16

درجات الحرارة في دمياط: الكبرى في دمياط والصغرى 16

بورسعيد: 24 16

الإسماعيلية: 27 15

السويس: 26 17

العريش: 25 14

المنيا: 26 12

أسيوط : 27 11

سوهاج : 27 13

قنا: 27 14

الأقصر: 28 13

أسوان: 28 14

الوادي الجديد : 27 11

أبو سمبل: 27 14

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