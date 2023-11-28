الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتأخر أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أوبيندا مهاجم لايبزيج
أوبيندا مهاجم لايبزيج

تأخر مانشستر سيتي أمام ضيفه لايبزيج الألماني بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة، بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023/2024.

البلجيكي لويس أوبيندا افتتح التسجيل لـ لايبزيج في الدقيقة 13، من متابعة للكرة الطولية المرسلة من بلاسيفيتش، وسط غفلة من أكانجي.

وعاد أوبيندا ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 33 من متابعة لتمريرة تشافي سيمونز.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD، ويُديرها تحكيميًا الحكم جلين نيبرج

تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، فشهد البدء بـ ستيفن أورتيجا في مركز حراسة المرمى بدلًا من إيدرسون مواريش الذي يجلس على مقاعد البدلاء، فيما يقوجد النرويجي إيرلينج هالاند هجوم الفريق.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا كالآتي

في حراسة المرمى: ستيفن أورتيجا

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبين دياز - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري - ريكو لويس - برناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين - جاك جريليش - إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كلًا من: إيدرسون مواريش - سكوت كارسون - جون ستونز - ناثان آكي - سيرجي جوميز - كالفن فيليبس - جوليان ألفاريز - أوسكار بوب - جيريمي دوكو

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل لدور الـ 16، فيما يتواجد لايبزيج في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وضمن هو الآخر التأهل.

وكانت مباراة الجولة الثانية والتي أُقيمت في ألمانيا، قد انتهت بفوز مانشتر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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