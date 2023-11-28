الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان يكشف الأسباب التي دفعت الكيان الصهيونى لقبول الهدنة بغزة

غزة
غزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن متحدث حركة حماس أعلن منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، الاستعداد لتبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي، وهذا دليل على أن الهدف من 7 أكتوبر هو محاولة لتحرير الأسرى الفلسطينيين المتواجدين في السجون الصهيونية، ولكن الجانب الإسرائيلي كان متخوفا بصورة كبيرة، وبفضل الوساطة والجهود المصرية تمت هذه المهمة بسلام وهناك محاولات كثيرة الآن تجرى لمد الهدنة.

فشل الاستخبارات الصهيونية

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجانب الإسرائيلي كان لا يريد الخضوع لهدنة من أجل تحقيق كافة أهدافه دون الخضوع لشروط دولية تذكر، ولهذا شن الكيان الصهيوني أصعب الغارات الحربية التي سجلها التاريخ، ونتيجة هذا العنف كان عدد الشهداء في غزة غير مسبوق.

الهدنة في غزة

وأضاف في حديثه، أن الاستخبارات الإسرائيلية فشلت فشلا ذريعا يوم ٧ أكتوبر الماضي، حيث تسلل عناصر المقاومة لأسر أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين دون أن يكون للجيش الصهيوني القدرة على التحرك بشكل لحظي، أيضا فشل الاحتلال مرة أخرة بعد خوضه هذه الحرب في عدم القدرة على تحقيق أي من أهدافها داخل الأراضي الفلسطينية، ولهذا لم يكن أمام الكيان الصهيوني طريق آخر سوى القبول بالهدنة.

ضياء رشوان الكاتب الصحفي ضياء رشوان اكسترا نيوز ريهام السهلي الوساطة المصرية بغزة

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