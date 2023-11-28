ضياء رشوان: نتنياهو وافق على الهدنة بعد فشله فى تحقيق أهدافه الخبيثة بغزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الدولة المصرية متواجدة بشكل مكثف في الحرب الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بعد حادث ٧ أكتوبر، حيث كانت مصر من أولى الدول العربية التي أرسلت المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع حرصها المستمر على نقل الحقيقة للعالم بدلًا من الأكاذيب التي تنشرها إسرائيل لكسب ثقة الرأي العام الدولي.

الأمن القومي المصري خط أحمر

أكد ضياء رشوان، خلال لقائه ببرنامج مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تتابع بقوة كل ما يتعلق بالأمن القومي المصري، ولهذا تحدث الرئيس السيسي بلهجة حادة عنيفة ليعبر عن الرفض المصري السياسي الشعبي لفكرة تسوية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري لشعب غزة إلى سيناء.



وأضاف في حديثه، أن الجهود المصرية كان لها دور ملموس في التوصل لهدنة لمدة أربعة أيام في غزة، لمحاولة تهدئة الأوضاع في فلسطين.

قبول الهدنة

تابع: "نتنياهو وافق على الهدنة بعد أيام كثيرة من الحرب نتيجة عدم قدرته على تحقيق أي من أهدافه التي يسعى إليها منذ بداية الهجوم الأخير على غزة، وبالتالي الاقتصاد الإسرائيلي يذهب للجحيم دون فائدة".