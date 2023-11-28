مصرع اثنين جراء حادث سير بمدينة السلام

كشف مصدر أمني عن مصرع اثنين جراء تصادم سيارتي ميكروباص وملاكي بمدينة السلام.

وأمرت النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي المتوفيين وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

وتحفظت أجهزة الأمن بالقاهرة على سائق “ميكروباص” تسبب في حادث مروري بمدينة السلام أسفر عن إصابة 12 شخصًا.

ووقع حادث تصادم بين سيارتين “ملاكى” و"ميكروباص" أعلى كوبرى الحرفيين فى منطقة السلام في إصابة 12 شخصًا ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق واصطدامه بأخرى ونتج عنه إصابة 12 شخصا ونقلوا جميعهم للمستشفى وتم رفع حطام الحادث بالكامل وتسيير حركة السيارات.