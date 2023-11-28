الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة: التنسيق المصرى القطرى الدور الأهم للوصول إلى الهدنة فى غزة

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ التنسيق المصري القطري لعب دورًا مؤثرا جدًا وهامًا في الوصول إلى الهدنة في قطاع غزة، خاصة أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت تظهر أن التوصل للهدنة من سابع المستحيلات، ولكن "تنزل المرة دي".

وأضاف حمودة، اليوم الثلاثاء، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك تبادلًا في تقدير الدور المصري بين القاهرة والدوحة، وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد، وهناك اهتمام بالكارثة الإنسانية في قطاع غزة التي ازدادت سوءًا بدخول فصل الشتاء.

وأوضح، أن قدوم وليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية، يعني أن هذا الرجل يصلح للحل المثالي نتيجة تاريخ عمله في الشرق الأوسط، كما أنه أستاذ في العلاقات الدولية وآخر منصب تولاه قبل وكالة "سي آي إيه" كان مدير مؤسسة كارنيجي للأبحاث.

وتابع: "هناك اعتبارات تقليدية في مسألة الهُدن، فأي هدنة في الدنيا بعد توقف القتال سيكون من الصعب العودة للقتال، ونتنياهو نفسه قال إنه سيعود لتحقيق أهداف الحرب بعد الهدن ولم يقل إنه سيعود لاستئناف الحرب نفسها، وأهداف الحرب هي الإفراج عن المعتقلين، وما دام هذا الهدف سيتحقق بطريقة سلمية فليكن".

القاهرة الإخبارية التنسيق المصري القطري الهدنة قطاع غزة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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