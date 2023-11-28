الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى أبطال أوروبا: شاختار يهزم رويال أنتويرب ويشعل مجموعة برشلونة

رويال أنتويرب - شاختار
رويال أنتويرب - شاختار

أشعل فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، المجموعة الثامنة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023 /2024، وذلك بانتصاره الصعب على ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق المدافع ميكولا ماتفيينكو في الدقيقة 12، بضربة رأسية من متابعة للركلة الحرة التي نفذها ألكسندر زوبكوف من الجهة اليسرى، ليقود شاختار لتحقيق الانتصار والنقاط الثلاث.

وكاد توبي ألدرفيرلد مدافع رويال أنتويرب، أن يدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 94، عندما هُيئت له الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن حارس شاختار تصدى لتسديدته، ليؤمن انتصار فريقه.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد شاختار للنقطة التاسعة في المركز الثالث بالمجموعة، بالتساوي مع برشلونة وبورتو، فيما تجمد رصيد رويال أنتويرب عند صفر من النقاط.

ويلعب شاختار في الجولة المقبلة أمام بورتو، فيما يحل برشلونة ضيفًا على رويال أنتويرب.

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